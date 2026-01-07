Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Cumhurbaşkanı kararıyla Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) sağlanan devlet katkısının yüzde 30'dan yüzde 20'ye düşürülmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Gazete'de yayımlanan düzenlemenin sosyal devlet ilkeleriyle bağdaşmadığını ifade eden Karasu, 'Bu karar sosyal güvenliği güçlendirmiyor, emeklilik hakkını bir pazarlama metnine dönüştürüyor' değerlendirmesinde bulunarak sert tepki gösterdi.

'Kamusal Emeklilik Zayıflatılıyor'

Yaklaşık 18 milyon yurttaşın Otomatik Katılım Sistemi dahil olmak üzere BES'te yer aldığını hatırlatan Karasu, bu durumun temel nedeninin güvenceli kamusal emeklilik sisteminin zayıflatılması olduğunu dile getirdi. Devletin anayasal görevinin yurttaşına sosyal güvenlik sağlamak olduğunu vurgulayan Karasu, katkı oranlarının düşürülmesinin 'teşvik' olarak sunulmasını eleştirdi. Karasu, sosyal hakların kampanya diline, emeklilik güvencesinin ise bir satış argümanına dönüştürüldüğünü ifade etti.

'Emeklilik Piyasaya Bırakılamaz'

BES'in bir tasarruf modeli gibi gösterildiğini ancak gerçekte kamusal emeklilik sisteminin adım adım aşındırıldığını savunan Karasu, 'Emeklilik piyasaya bırakılacak bir alan değildir. Emeklilik, primini ödeyen yurttaş ile sosyal devlet arasındaki tarihsel sözleşmedir. İnsanlar finansal ürün değil, onurlu bir emeklilik ister' ifadelerine yer verdi.

'Satış Dili Sosyal Devlet Dili Değildir'

AK Parti iktidarının emekliliği bir maliyet kalemi olarak gördüğünü savunan Karasu, katkı oranları ve ek teşviklerin bir 'satış diliyle' sunulduğunu belirtti. Bu yaklaşımın sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmadığını ifade eden Karasu, riskin emekçiye yüklendiğini, birikimlerin ise sermaye kanallarına aktarıldığını kaydetti. Bu süreçte kaybedenin emekçiler olduğunu söyledi.

'Emeklilik Kamusal Bir Haktır'

CHP olarak bu anlayışa karşı olduklarını vurgulayan Karasu, emekliliğin bir lütuf, sadaka ya da fon performansına bağlı piyasa ürünü olmadığını ifade etti. BES üzerinden yapılan düzenlemenin, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) tartışmalarının yoğunlaştığı bir dönemde farklı hesapların devrede olduğuna işaret ettiğini belirten Karasu, kamu kaynaklarının fon sistemleri yerine kamusal emekliliğin temel dayanağı olan SGK'ya yönlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Karasu açıklamasının devamında, 'Sosyal devleti pazarlık konusu yapan bu anlayışa izin vermeyeceğiz. Emeklilik piyasada satılan bir vaat değil, bu ülkenin emekçilerine karşı asli bir borçtur' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE