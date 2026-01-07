Aralık ayı ile 1 Ocak tarihlerinde Adıyaman genelinde etkili olan kar yağışının izleri kent genelinde görülmeye devam ederken, vatandaşlar karın yeniden ne zaman yağacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından daha önce yapılan açıklamada cuma günü için kar yağışı beklentisi paylaşılmıştı. Ancak güncellenen son hava tahminlerine göre Adıyaman Merkez'de kar yağışı beklenmiyor. 9 Ocak Cuma günü kent merkezinde yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan yüksek kesimlerde kar yağışının görüleceği bildirildi. Tahminlere göre Çelikhan, Gölbaşı ve Sincik ilçelerinde kar yağışı beklenirken; Besni, Kahta ve Tut ilçelerinde karla karışık yağmurun etkili olacağı öngörülüyor.

Samsat ve Gerger ilçelerinde ise yağışların yağmur şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşları buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

