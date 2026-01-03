Adıyaman'ın dört bir yanına yayılan sağlık yatırımlarıyla, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimi her geçen gün daha da kolaylaşıyor. 2025 yılında tamamlanan ve yakın zamanda tamamlanacak çalışmalarla birlikte Adıyaman sağlık alanının daha da güçlenmesi beklenirken, Adıyaman Valiliği 2025 yılı içerisinde Adıyaman genelinde hizmete sunulan sağlık yatırımlarıyla alakalı bilgi paylaştı.

2025 yılı yatırımları kapsamında:

2025 yılı Sağlık Yatırımları kapsamında yapımı tamamlanan Çelikhan 50 Yataklı Devlet Hastanesi ve Çelikhan İlçesine bağlı Pınarbaşı Beldesinde açılan Aile Sağlık Merkezi 2025 yılında açılan sağlık yatırımlarından oldu.

Kahta ilçesi Bölükyayla Beldesinde Aile Sağlık Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Kahta İlçesinde açılan 5 Nolu Aile Sağlığı Merkezi de vatandaşların hizmetine sunulurken, önemli sağlık yatırımlarından bir kaçı olarak dikkat çekti.

Gölbaşı ilçesinde 2025 yıl içerisinde açılan 3 Nolu Aile Sağlık MerkeziBesni İlçesine bağlı Kızılin Köyünde açılan Sağlık Evi, Merkeze bağlı Dağkuyucak Köyünde açılan Aile Sağlığı Merkezi 2025 yılı içerisinde vatandaşların hizmetine sunulan önemli sağlık yatırımlarından olarak dikkat çekti.

Adıyaman Valiliği 2025 yılı sağlık yatırımlarıyla alakalı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Bu kıymetli sağlık yatırımlarının ilçelerimize ve köylerimize hayırlı olmasını diliyor; daha sağlıklı, daha güçlü ve daha huzurlu bir gelecek için çalışmalarımızı aynı azim ve kararlılıkla artarak sürdürmeye devam edeceğiz.'

Kaynak : PERRE