İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de 'Change Araç' çetesine yönelik düzenlenen operasyonda önemli bir başarıya imza atıldığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, operasyon kapsamında aralarında 1 milyar 180 milyon TL işlem hacmi olduğu tespit edilen 18 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Şüpheliler Yakalandı

Yerlikaya, açıklamasında şunları söyledi: 'Aralarında 1 milyar 180 milyon TL işlem hacmi olduğu tespit edilen 18 şüpheliyi yakaladık.' Şüphelilerden 14'ünün tutuklandığını, 4'ünün ise adli kontrol hükümleri uygulandığını bildirdi.

27 Araca El Konuldu

Operasyon kapsamında 27 adet araca da el konulduğunu ifade eden Bakan Yerlikaya, çalışmanın Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütüldüğünü aktardı.

Çetenin Yöntemleri Ortaya Çıkarıldı

Yerlikaya, çetenin faaliyetlerini şu sözlerle açıkladı:

'Yurt dışından kaçak yollarla ülkemize getirilen araçların şasi numaralarını 'Ağır Hasarlı' araçların şasi numaralarıyla değiştirerek, ağır hasarlı araçları tamir edilmiş gibi gösterip trafiğe çıkardıkları,'

'Çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli yakalamalı araçları parçalayıp, yedek parça olarak piyasaya sürdükleri tespit edildi.'

Vatandaşlara Uyarı

Bakan Yerlikaya, vatandaşlara ikinci el araç alımlarında dikkatli olmaları çağrısında bulundu: 'Vatandaşlarımız ikinci el araç satın alırken çok dikkatli olmalı, aracı iyi kontrol ettirmelidir. Şüpheli bir durum varsa lütfen hemen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin, biz gereğini yapalım.'

Başarı ve Teşekkür

Yerlikaya, operasyonun başarısında emeği geçen kurumlara teşekkür etti: 'Valimizi, Cumhuriyet Başsavcılığımızı, İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyorum.'

Kaynak : PERRE