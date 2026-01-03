Sonuçlar E Devletten Takip Edilecek

Askerlik başvurularını 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlayan yükümlüler, sonuçlara e-Devlet ve askerlik şubeleri aracılığıyla ulaşabilecek.

Subay ve Yedek Astsubay Adaylarının Sevk Tarihleri Netleşti

Milli Savunma Bakanlığı Asker alma Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2026 yılı celp ve sevk takvimine göre yedek subay ve yedek astsubay adaylarının sevk tarihleri netleşti. Şubat 2026 celbi kapsamında sevkler 05 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Mayıs 2026 celbi için sevk tarihi 22 Nisan 2026 olarak belirlenirken, Ağustos 2026 celbinde yükümlüler 06 Ağustos 2026 tarihinde birliklerine sevk edilecek. Kasım 2026 celbi kapsamında ise sevk işlemleri 05 Kasım 2026 tarihinde yapılacak.

Bedelli Askerlik Ücreti 2026 Yılında Ne Kadar?

2026 yılı bedelli askerlik ücreti 3 Ocak 2026 tarihi itibarıyla netlik kazanacak. Bir önceki dönemde bedelli askerlik tutarı 280 bin 850 lira 64 kuruş olarak uygulanmıştı. Yeni yılda bedelli askerlik bedeli, memur maaş artış oranları ve enflasyon verileri doğrultusunda yeniden belirlenecek ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyurulacak.

Kaynak : PERRE