Adıyaman Belediyesi'nin halkla doğrudan temas kurduğu 153 Çağrı Merkezi, 2025 yılında yaklaşık 370 bin çağrıyı yanıtlayarak vatandaşların taleplerini yanıtladı.

Vatandaşların belediye hizmetlerine erişimini kolaylaştıran 153 Çağrı Merkezi'ne gelen taleplerin dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:

260 bin çağrı: İlgili müdürlüklere iletilen başvuru, yardım ve çözüm talepleri

110 bin çağrı: Bilgi edinme, yönlendirme ve talep sorgulama işlemleri.

Merkez, gelen her başvuruyu titizlikle sisteme işleyerek ilgili birimlere ulaştırdı.

SMS İle Geri Bildirim ve Şeffaf Takip

Adıyaman Belediyesi, başvuru süreçlerinde SMS (Kısa Mesaj) sistemini etkin bir şekilde kullandı. Birimlere iletilen her talep sonuçlandırıldığında, vatandaşlara otomatik olarak geri bildirim yapıldı. Bu sayede her vatandaşın talebi kayıt altına alınarak takip edilebilir hale getirildi.

18 Personel İle 7/24 Kesintisiz Hizmet

Vatandaş memnuniyetini odağına alan çağrı merkezinde; 14'ü operatör olmak üzere toplam 18 personel vardiyalı sistemle 7 gün 24 saat aralıksız hizmet veriyor. Teknolojik altyapısı güçlendirilen merkez, çözüm odaklı yaklaşımıyla şehrin nabzını tutuyor.

Başkan Tutdere: 'Hızlı ve Vatandaş Odaklı Belediyecilik'

Yıl sonu verilerini değerlendiren Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, vatandaşla kurulan doğrudan temasın önemine dikkat çekti. Başkan Tutdere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

'153 Çağrı Merkezimiz, belediyecilik anlayışımızın merkezinde yer alan 'insan odaklı hizmet' vizyonumuzun en önemli parçasıdır. 2025 yılı boyunca 370 bin hemşehrimizin sesine kulak verdik. Amacımız sadece talepleri almak değil, her başvuruyu hızlıca sonuca bağlayıp şeffaf bir şekilde bilgilendirme yapmaktır. Adıyaman'da her bir vatandaşımızın sorununa anında çözüm üreten, ulaşılabilir bir belediye yapısını kalıcı hale getiriyoruz.'

Kaynak : PERRE