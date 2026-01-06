Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, Kahta Devlet Hastanesi Acil Servisi'ni ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulundu. Ziyarette, Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Akel ile birim sorumluları hazır bulundu. Acil Servis'te yaşanan hasta yoğunluğunu yerinde değerlendiren Prof. Dr. Mehmet Şirik, hizmet kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak doktor ve poliklinik sayısının artırılması talimatını verdi.

İncelemeler kapsamında yeşil, sarı ve kırmızı alanlar ile çocuk acil biriminde görev yapan sağlık personelinin çalışma koşulları da ele alındı. Daha verimli hizmet sunulabilmesi amacıyla fiziki altyapı incelenirken, yeni çalışma alanlarının oluşturulması için yer tahsisi yapıldığı bildirildi.

Ziyaretin ardından Prof. Dr. Mehmet Şirik, sağlık çalışanlarıyla öğle yemeğinde bir araya gelerek yürütülen çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak : PERRE