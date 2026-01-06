Adıyaman'da meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıkları geçtiğimiz haftaya göre birkaç derece artış gösterecek. Kent genelinin parçalı bulutlu bir havaya hakim olması bekleniyor.

Adıyaman genelinde 2 günlük hava durumu ve hava sıcaklıkları şu şekilde:

6 Ocak Salı Adıyaman Hava Durumu

Adıyaman Merkez -1 / 8

Besni: 1 / 6 Derece

Çelikhan: -8 / 3

Gerger: -2/ 5 Derece

Gölbaşı: -7 / 6 Derece

Kahta : 0 / 7 Derece

Samsat: -4/ 7 Derece

Sincik: - 1 / 5 Derece

Tut: 1 / 7 Derece

7 Ocak Çarşamba Adıyaman Hava Durumu

Adıyaman Merkez: 2 / 8

Besni: 2 / 7 Derece

Çelikhan: -8 / 3

Gerger: 0/ 5 Derece

Gölbaşı: -5/ 6 Derece

Kahta: 1 / 7 Derece

Samsat: -1/ 8 Derece

Sincik: 0/ 5 Derece

Tut: 1 / 7 Derece

