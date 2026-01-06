Adıyaman'da meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıkları geçtiğimiz haftaya göre birkaç derece artış gösterecek. Kent genelinin parçalı bulutlu bir havaya hakim olması bekleniyor.
Adıyaman genelinde 2 günlük hava durumu ve hava sıcaklıkları şu şekilde:
6 Ocak Salı Adıyaman Hava Durumu
Adıyaman Merkez -1 / 8
Besni: 1 / 6 Derece
Çelikhan: -8 / 3
Gerger: -2/ 5 Derece
Gölbaşı: -7 / 6 Derece
Kahta : 0 / 7 Derece
Samsat: -4/ 7 Derece
Sincik: - 1 / 5 Derece
Tut: 1 / 7 Derece
7 Ocak Çarşamba Adıyaman Hava Durumu
Adıyaman Merkez: 2 / 8
Besni: 2 / 7 Derece
Çelikhan: -8 / 3
Gerger: 0/ 5 Derece
Gölbaşı: -5/ 6 Derece
Kahta: 1 / 7 Derece
Samsat: -1/ 8 Derece
Sincik: 0/ 5 Derece
Tut: 1 / 7 Derece
Kaynak : PERRE