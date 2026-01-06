Sosyal konut projesi için konut kura çekimleri yurdun bir çok şehrinde hala devam ediyor.Kura çekimleri tamamlanan bir çok yerde ise kendilerine konut çıkmayan vatandaşlar başvuru bedeli olan 5 bin tl'nin kendilerine iade süreçlerini beklemeye başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kurada çıkmayanlar başvuru ücretlerini alabileceğini açıkladı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen '500 bin sosyal konut' kampanyasına başvuruda bulunan ve kura sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşların yatırdığı 5 bin TL'lik ön başvuru bedelinin tamamen iade edileceğini açıklandı. Kurada ismi çıkmayan başvuru sahipleri için iade süreci, ilgili projenin kura çekiminin tamamlanmasının ardından başlatılıyor; anlaşmalı bankalara bildirilen iade listeleriyle birlikte işlemler genellikle 5 iş günü ile 1 haftalık sürede başlatılıyor.

İade hakkı yalnızca kura sonucunda konut sahibi olamayanlara değil, aynı zamanda başvuru şartlarını taşımadığı için başvurusu geçersiz sayılan vatandaşlara da tanınıyor. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile gazi vatandaşlar gibi muafiyet kapsamındaki adaylar başvuru bedelinden muaf tutulurken, diğer tüm katılımcılar için 5 bin TL ödeme zorunluluğu bulunuyor.

TOKİ 500 bin konut başvuru ücreti 5 bin TL iadesi ne zaman?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesine yapılan başvurularda, kurada hak sahibi olamayan veya başvurusu geçersiz sayılan vatandaşların yatırdığı 5 bin TL başvuru ücretinin iadesi, projenin kura çekimi tamamlandıktan hemen sonra başlayacak. İade süreciyle ilgili genel bilgiler şunlar:

İade Başlangıç Zamanı: İlgili projenin son kura çekimi yapıldıktan sonra, genellikle 5 iş günü ila 1 hafta içerisinde iade işlemleri başlatılır.

İade Edilecek Miktar: Başvuru ücreti olan 5 bin TL, herhangi bir kesinti yapılmaksızın tamamen geri iade edilir.

İade Yöntemi: Para iadesi, başvurunun yapıldığı yetkili banka (çoğunlukla Ziraat Bankası veya Halkbank) üzerinden yapılır.

