Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım sigortalarında kapsamın genişletildiğini ve devlet desteklerinin artırıldığını belirterek, üreticilerin emeğini daha güçlü şekilde koruyacak yeni bir dönemin başladığını açıkladı. Bakan Yumaklı, meyve ve sebze üretiminde don riskine karşı sigorta kapsamının genişletildiğini vurgulayarak, 'Üreticilerimizin iklim kaynaklı riskler karşısında daha güçlü bir güvenceye sahip olması için önemli adımlar attık' dedi.

Hububat ve bakliyat ürünlerinde uygulanan Köy Bazlı Verim Sigortası'nın sertifikalı tohumlukları da kapsayacak şekilde güçlendirildiğini ifade eden Bakan Yumaklı, parsel bazlı pilot uygulamanın ise Tekirdağ'da başlatıldığını bildirdi.

Don teminatı ile Temel Sigorta Paketi kapsamında devlet prim desteğinin yüzde 70'e çıkarıldığını hatırlatan Bakan Yumaklı, 'Üreticimizin emeğini daha geniş kapsamla ve daha güçlü desteklerle korumaya devam ediyoruz. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için çiftçimizin her zaman yanındayız. Yapılan düzenlemelerin tüm üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

Yeni düzenleme kapsamında tarım sigortalarında teminat kapsamı genişletildi. Altıntop, limon, mandalina ve portakal ürünlerinde güneş yanıklığı zararı riski teminat kapsamına alındı.

'Muafiyet Ve Müşterek Sigorta Dönemi Uygulaması Başlatıldı'

Don riskine karşı teminatlarda da önemli değişiklikler yapıldı. Kayısı, şeftali, nektarin, erik, elma, armut, ayva, kiraz ve vişne ürünlerinde kış donu riski, teminat başlangıç dönemi gözetilmeksizin kapsama alındı. Don teminatında seçenekli muafiyet ve müşterek sigorta dönemi uygulaması başlatıldı.

Sebzelerde Esnek Sigorta

Sebze ürünlerinde don nedeniyle yeniden ekim ve dikim teminatı ise isteğe bağlı hale getirildi.

'Verim Kayıpları, Temel Sigorta Paketi ile Teminat Altına Alındı'

Yeni uygulamaya alınan Temel Sigorta Paketi ile kayısı, şeftali, nektarin, erik, elma, armut, ayva, kiraz ve vişne ürünlerinde hastalık ve bakım koşulları hariç olmak üzere meydana gelen verim kayıpları teminat altına alındı.

Köy Bazlı Verim Sigortası Genişledi

Öte yandan Köy Bazlı Verim Sigortası kapsamı genişletildi. Buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut, yeşil mercimek, kırmızı mercimek ve yağlık ayçiçeğinin sertifikalı tohumlukları teminat kapsamına dahil edildi.

Pilot Uygulama Başlatıldı

Uygulama kapsamında Tekirdağ ve ilçelerinde parsel bazlı pilot uygulama başlatıldı.

'Kış Donu Zararı için Prim Desteği Yüzde 70 Olarak Uygulanacak'

Devlet prim desteğinde de artışa gidildi. Bitkisel ürünlerde don teminatına verilen prim desteği yüzde 70'e yükseltildi. Kayısı, şeftali, nektarin, erik, elma, armut, ayva, kiraz ve vişne ürünlerinde kış donu zararı için prim desteği yüzde 70 olarak uygulanacak. Temel Sigorta Paketi kapsamında da devlet prim desteğinin yüzde 70 olacağı bildirildi.

Kaynak : PERRE