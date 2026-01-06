AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Mehmet Torunoğlu ile birlikte KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu'nu ziyaret etti.

Özhan, görüşme sırasında şehrin ekonomik yapısı ve esnaf ile sanayicinin mevcut durumu üzerine önemli değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti. Ziyarette, özellikle deprem sonrası Adıyaman'daki küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) durumunun ele alındığını aktaran Özhan, 'Görüşmemizde; deprem sonrası şehrimizdeki KOBİ'lerin mevcut durumunu, esnaf ve sanayicimize yönelik yeni destek paketlerini, imalat sektöründeki işletmelerimizin büyüme stratejilerini ele aldık.' ifadelerini kullandı.

Özhan, esnaf ve sanayicinin üzerindeki ekonomik yükü hafifletmeye yönelik çalışmalara dikkat çekerek, 'Esnafımızın ve sanayicimizin yükünü hafifletmek, Adıyamanımızın ekonomisini daha güçlü yarınlara taşımak için sahadayız' ifadelerine yer verildi.

Ziyaretin olumlu bir ortamda geçtiğini ve KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu'nun ilgi ve alakasının kendilerini memnun ettiğini dile getiren Özhan, 'KOSGEB Başkanımıza ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Özhan ve Torunoğlu'nun ziyaretinde, Adıyaman'daki KOBİ'lerin mevcut durumunun tespiti ve esnaf ile sanayicinin yeni desteklerden en etkin şekilde yararlanması için iş birliği imkanları da masaya yatırıldı. Ayrıca imalat sektöründeki işletmelerin büyüme stratejileri ve bölgesel ekonomik kalkınma hedefleri de görüşmede kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Özhan, yerinde yapılan incelemelerin ve kurumlarla yürütülen koordinasyonun, Adıyaman'ın ekonomik potansiyelini artırma ve esnaf ile sanayiciyi güçlendirme açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

