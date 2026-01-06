Kabine toplantısının ardından gazetecilerin konuyla ilgili sorularını cevaplayan Bakan Göktaş, sosyal medya platformlarının çocukları ticari bir meta olarak kullanmasına izin vermeyeceklerinin altını çizdi. Avustralya'nın 16 yaş altı çocuklara sosyal medya erişimini yasakladığını hatırlatan düzenlemeyi içeren torba yasa taslağının bu ay sonunda Meclis'te ilgili komisyona sevk edileceğini belirten Bakan Göktaş, şöyle konuştu:

'Bu duruma seyirci kalamayız. Biz 1,5 senedir bu konuya çalışıyoruz. Uzmanlar, akademisyenler, sosyal medya platformları, sivil toplum kuruluşları ve en önemlisi aileler ve bizzat çocuklarımız ile bu konuda çalışmalar yürüttük. Çocuklarımız dijital mecraların sunduğu imkanlardan yararlanırken, onların zihnini, ruhunu korumakla mükellefiz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı her türlü risk ve tehditten, zararlı içeriklerden korumak en önemli önceliğimizdir'

Kaynak : PERRE