Adıyaman merkez, Gerger,Kahta,Gölbaşı ve Besni ilçelerine12'si uzman olmak üzere 18 hekim ataması yapıldı.

Gerçekleştirilen hekim atamalarında, Adıyaman Besni İlçe Sağlık Müdürlüğüne 1 tabip, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine 1 tabip, Gerger Devlet Hastanesine 1 Tabip, Gerger Toplum Sağlığı Merkezine 1 Tabip, Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğüne 1 tabip, Kahta İlçe sağlık müdürlüğüne 1 tabip olmak üzere 6 hekim ataması yapıldı.

Kahta Devlet Hastanesine 1 Acil Tıp Uzmanı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Ve Sinir Cerrahi bölümüne 1 Uzman tabip, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümüne 1 uzman tabip, Gerger İlçe Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümüne 1 uzman tabip, Kahta Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümüne 1 uzman tabip, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları bölümüne 1 uzman tabip, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji bölümüne 1 uzman tabip, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi bölümüne 1 uzman tabip, Kahta devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi bölümüne 1 uzman tabip, Kahta Devlet Hastanesi Kardiyoloji bölümüne 1 uzman tabip Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz bölümüne 1 uzman tabip, Gölbaşı Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz bölümüne 1 uzman tabipolmak üzere 12 uzman tabip ataması gerçekleştirildi.

Kaynak : PERRE