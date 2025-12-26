AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Av. Mustafa Alkayış, Memur-Sen İl Temsilcisi Mehmet Demir'i makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında şehir ve çalışma hayatıyla ilgili konular üzerine görüş alışverişinde bulunulurken, sendikal çalışmalar hakkında da bilgi alındı.

Ziyaret ile ilgili açıklamalarda bulunan Milletvekili Alkayış, Memur-Sen İl Temsilcisi Mehmet Demir'in misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerini ileterek, 'Şehrimiz ve çalışma hayatıyla ilgili konular üzerine istişarelerde bulunarak, sendikal çalışmalar hakkında bilgi aldık. Misafirperverliği dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Yapılan görüşmede, çalışma hayatına ilişkin güncel meseleler ve çözüm önerileri ele alınırken, sendikal faaliyetlerin önemine de vurgu yapıldı. Ziyaret kapsamında ayrıca, üyelerin sorunları ve beklentileri üzerinde durularak, ortak çözüm yolları üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış'ın gerçekleştirdiği bu ziyaret, hem şehirdeki çalışma hayatının daha etkin ve verimli hale getirilmesine katkı sağlamayı hem de sendikal çalışmaların koordinasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor. Taraflar, görüşmelerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirtti.

Kaynak : PERRE