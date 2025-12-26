Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin son bir yılda hanehalkında 12,2 puan, reel sektörde 12,8 puan ve piyasa katılımcılarında 3,7 puan gerilediğini açıkladı. Şimşek, beklentilerdeki iyileşme eğiliminin ve hizmet enflasyonundaki düşüşün dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Şimşek, enflasyonla mücadelede sadece beklentilerdeki iyileşmenin değil, aynı zamanda arz yönlü riskleri azaltan ve rekabet gücünü artıran politikaların da kritik rol oynadığını belirtti. Bu politikaların fiyat istikrarını sağlamaya katkıda bulunduğunu ifade eden Şimşek, ekonomide sürdürülebilir fiyat istikrarının hedeflendiğini söyledi.

Hanehalkı ve reel sektörün enflasyon beklentilerinde görülen düşüşün, piyasaların geleceğe dair daha iyimser bir görünüm sergilemesine imkan sağladığını belirten Şimşek, hizmet enflasyonundaki azalışın da genel fiyat istikrarına olumlu yansıdığını kaydetti.

Şimşek ayrıca, arz yönlü riskleri minimize eden ve rekabet gücünü artıran politikaların uygulanmasının, fiyat istikrarının korunması açısından kritik önemde olduğunu vurguladı. Bu politikaların ekonomik büyüme ve enflasyon kontrolü açısından bir bütün olarak değerlendirildiğini belirten Şimşek, alınan tedbirlerin dezenflasyon sürecine destek verdiğini ve piyasalardaki olumlu beklentilerin güçlenmesini sağladığını ifade etti.

Kaynak : PERRE