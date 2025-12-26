Bunlar da ilginizi çekebilir

Gerçekleştirilen incelemeler sırasında Kaymakam Algın, çalışmaların son durumu ve inşaat süreci hakkında İlçe Millî Eğitim Müdürü Akif Torun ile yüklenici firma yetkililerinden detaylı bilgi aldı.

Gölbaşı ilçesinde yeniden yapılanma sürecinde yapılan inşaat çalışmaları devam ediyor. Kaymakam Kadir Algın, yapımı tamamlanma aşamasına gelen ve yakın zamanda hizmete açılması planlanan Gölbaşı Öğretmenevi ile Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi inşaat alanlarında incelemelerde bulundu.

