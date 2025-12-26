T.C. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, jandarma ve emniyet birimleri tarafından 'Alkollü İçki Kaçakçılığı ve Sahteciliğine' yönelik 81 ilde son 1 haftadır yürütülen operasyonlar sonucunda, toplam 91 bin 384 litre sahte ve kaçak alkollü içki ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 171 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, ele geçirilen ürünlerle sahte ve kaçak alkol üretiminin vatandaşların canına ve sağlığına zarar vermesinin önüne geçildiği bildirildi.

Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma KOM Daire Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlıkları ve Emniyet Müdürlükleri tarafından yürütüldü. Yetkililer, sahte alkol üretimine yönelik operasyonların 81 ilde aralıksız sürdürüldüğünü ifade ederek, vatandaşları şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri konusunda uyardı.

İçişleri Bakanlığı yetkilileri ve operasyonlarda görev alan birimler, operasyonlarda emeği geçenleri tebrik etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi vererek, 'Sahte ve kaçak alkol üretimine yönelik operasyonlarımızı 81 ilimizde aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yapalım. Emeği geçenleri tebrik ediyorum' ifadelerini kullandı.

81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarla, hem sahte alkol üretiminin önlenmesi hem de vatandaşların sağlığının korunması hedefleniyor. Yetkililer, halk sağlığını tehdit eden tüm faaliyetlere karşı etkin denetim ve operasyonların devam edeceğini bildirdi.

Kaynak : PERRE