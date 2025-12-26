Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Kaymakam Muhammed Üsame Soysal başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele toplantısı gerçekleştirildi.
Kaymakam Muhammed Üsame Soysal başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda; ilçede kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, şiddetle mücadele kapsamında sunulan hizmetlerin daha etkin hâle getirilmesi, uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi, kurumların sorumlulukları, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine ilişkin hususlar ele alındı.
