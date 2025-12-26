Bunlar da ilginizi çekebilir

Kaymakam Muhammed Üsame Soysal başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda; ilçede kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, şiddetle mücadele kapsamında sunulan hizmetlerin daha etkin hâle getirilmesi, uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi, kurumların sorumlulukları, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine ilişkin hususlar ele alındı.

'Çocuklar Gülsün Diye' Derneği'nden Adıyaman'a 2 derslikli Anaokulu

