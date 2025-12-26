Sağlık Bakanlığı tarafından Adıyaman'ın Kahta Devlet Hastanesi'ne 4 uzman hekim ataması gerçekleştirildi. 126. Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kapsamında yapılan atamalarla birlikte, Kahta Devlet Hastanesi tarihinde ilk defa bir Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanına kavuştu.

Yeni atamalar kapsamında ayrıca hastaneye 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı, 1 Acil Tıp uzmanı ve 1 Kardiyoloji uzmanı da kadroya dahil edildi. Bu sayede ilçedeki sağlık hizmetlerinin önemli ölçüde güçlendiği belirtiliyor.

Kahta Devlet Hastanesi'nde kurulan anjiyo merkezi ile birlikte, özellikle kalp ve damar hastalıklarının tanı ve tedavisinde önemli bir aşama kaydedildi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başhekim Uzm. Dr. Mustafa Akel, Kahta Devlet Hastanesi'nin hekim kadrosunun her geçen gün güçlendiğini ifade etti.

Başhekim Akel, 'Yeni uzman hekimlerimizle birlikte vatandaşlarımıza daha kapsamlı, kaliteli ve hızlı sağlık hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Ayrıca hastanede kurulan yeni anjiyo merkezi ile özellikle kalp ve damar hastalıklarının tanı ve tedavisinde önemli bir aşamaya geldik. Bu anlamda sağlık hizmetlerinin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen başta Adıyaman Milletvekilimiz Doç. Dr. İshak Şan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim' ifadelerini kullandı.

Hastaneye yapılan yeni atamalar ve açılan anjiyo merkezi ile birlikte, Kahta ilçesinde sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve vatandaşların kapsamlı sağlık hizmetlerine daha hızlı erişiminin sağlanması hedefleniyor. İlçeye kazandırılan Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı ile birlikte, Kahta Devlet Hastanesi, özellikle kalp ve damar hastalıkları konusunda önemli bir merkez haline gelmiş oldu.

Kaynak : PERRE