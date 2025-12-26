Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona daha imza attı. Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe genelinde aranan şahıslara yönelik sürdürülen titiz ve planlı çalışmalar sonucunda iki ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. isimli şahıs ile yaralama ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. isimli şahıs yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahıslar, jandarma ekiplerince gözaltına alınarak işlemlerinin yapılması amacıyla karakola götürüldü. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 şahıs, adli makamlara sevk edildi.

Sevk edildikleri mahkemece tutuklanan E.E. ve M.G., cezaevine gönderildi. Yetkililer, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

