Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar doğrultusunda önemli bir operasyona imza attı. Gerger Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüpheli ile uyuşturucu madde kullandığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Gerger İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen titiz ve planlı çalışmalar sonucunda, Gerger ilçesinde 1 şahsın uyuşturucu madde sattığı, 3 şahsın ise uyuşturucu madde kullandığı belirlendi. Yapılan tespitlerin ardından şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

Belirlenen adres ve araçlara yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait araçta yapılan aramada ise 232 adet uyuşturucu nitelikli sentetik ecza hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, şüpheliler jandarma ekiplerince işlemlerinin yapılması amacıyla karakola götürüldü.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, vatandaşların şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmelerinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak : PERRE