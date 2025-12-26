Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Başhekim Doç. Dr. Kasım Turgut'un başkanlığında, başhekim yardımcıları, hastane yöneticileri ve tüm klinik sorumlularının katılım sağladığı yılsonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda; 2025 yılı boyunca sunulan sağlık hizmetlerinin genel değerlendirmesi, mevcut uygulamaların etkinliği, hasta memnuniyeti, kalite göstergeleri ve performans verileri oluşturdu. Ayrıca, klinik bazlı yapılan çalışmaların sonuçları ele alınarak, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri detaylı şekilde masaya yatırılırken,2026 yılına yönelik hedefler ve stratejik planlamalar da kapsamlı biçimde değerlendirildi.

Klinik sorumluları, kendi birimlerine ilişkin hazırladıkları raporları sunarak, gelecek yıl için planlanan projeler, iyileştirme alanları ve inovatif uygulamalar hakkında görüşlerini paylaştı. Bu kapsamda, hasta güvenliği, hizmet kalitesinin artırılması, dijital sağlık uygulamalarının yaygınlaştırılması ve çalışan memnuniyetinin artırılmasına yönelik öneriler öne çıktı.

Toplantının kapanışında bir konuşma yapan Doç. Dr. Kasım Turgut, tüm katılanlara teşekkür ederek, '2025 yılı boyunca gösterdiğiniz özverili çalışmalar için hepinize teşekkür ediyorum. 2026 yılında da aynı kararlılıkla, hasta odaklı ve kaliteli sağlık hizmeti sunma hedefimiz doğrultusunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi.

Kaynak : PERRE