Açıklamada, Enver Turgut'un vefatı dolayısıyla üniversite camiasının derin üzüntü yaşadığı vurgulandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, 'Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı personeli Enver Turgut'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Cenâb-ı Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve üniversite camiamıza başsağlığı' ifadelerine yer verildi.

Adıyaman Üniversitesi, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı personeli Enver Turgut'un vefat ettiğini duyurdu.

