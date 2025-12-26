Tüm yurt genelinde soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. Bölgemiz genelinde ise havanın parçalı bulutlu ve sisli, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı, kar yağışının yer yer kuvvetli ve yoğun olacağı meteoroloji tarafından açıklandı.

Adıyaman'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği, kar yağışıyla birlikte azalarak mevsim normallerinin altına düşeceğinin belirtildiği açıklamada meteoroloji buzlanmaya karşı vatandaşları uyardı.

Adıyaman'da hava durumu

Bugün haftanın son günün hava sıcaklıklarının görülür bir şekilde azalmasının beklendiği Adıyaman genelinde yağmur yağması bekleniyor.

Kar Yağışı Hangi İlçelerde Etkili Olacak?

Meteoroloji bölge müdürlüğünden alınan verilere göre hafta sonu Adıyaman genelini soğuk bir hava beklediği açıklandı. Adıyaman merkezde yağmurlu bir hava beklenirken bazı ilçelerde yoğun bir kar yağışının yaşanacağı belirtildi.

Adıyaman'ın Çelikhan, Sincik ve Tut ilçelerinde yoğun kar yağışının etkili olması beklenirken, diğer ilçelerde yağmur, yağmurla karışık kar yağışı yaşanabileceği hava tahmin raporlarında yer aldı.

