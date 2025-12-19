Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anaokulu'nda hazırlanan serginin açılışı, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik tarafından yapıldı. Açılışın ardından sergi alanını gezen Prof. Dr. Şirik, minik öğrencilerle yakından ilgilenerek, onların hazırladığı ürünler hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerle sohbet eden Prof. Dr. Şirik, yerli üretim bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkat çekerek, çocukları gösterdikleri emeklerden dolayı tebrik etti. Etkinlikte Prof. Dr. Şirik'e Anaokulu Müdürü Filiz Turaç da eşlik etti.

Etkinliğin sonunda, yerli üretim farkındalığının çocuklara erken yaşta kazandırılmasına katkı sunan öğretmenler, öğrenciler ve emeği geçenler takdirle karşılandı.

