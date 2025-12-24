Adıyaman Kahta Devlet Hastanesi'nde, Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında önemli bir ilke imza atıldı.Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Büşra Gümrükçüoğlu tarafından ilk kez V-NOTES (Vajinal Laparoskopik İzsiz Cerrahi) yöntemiyle ileri cerrahi bir ameliyat başarıyla gerçekleştirildi. Uygulanan bu modern yöntemle hastaya sağ overyan kistektomi işlemi tamamen kapalı teknikle yapıldı. Karında herhangi bir kesi olmadan gerçekleştirilen operasyon sayesinde dikiş ve iz oluşmazken, hasta konforu artırıldı ve iyileşme süreci önemli ölçüde hızlandı.

V-NOTES yöntemiyle histerektomi, myomektomi, overyan kistektomi (yumurtalık kistinin çıkarılması) ve tüplerin bağlanması gibi birçok kadın hastalıkları ve doğum ameliyatı, karında kesi yapılmadan, tamamen kapalı şekilde güvenle uygulanabiliyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel, 'Hastanemizde Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında ilk kez uygulanan V-NOTES yöntemi, sağlık hizmetlerimizin geliştiğini ve modern cerrahi teknikleri yakından takip ettiğimizi göstermektedir. Hastalarımıza daha konforlu ve güvenli tedavi seçenekleri sunmayı amaçlıyoruz. Bu başarılı operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Büşra Gümrükçüoğlu başta olmak üzere emeği geçen tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum' dedi.

Başhekim Akel, Kahta Devlet Hastanesinde ileri cerrahi ve yenilikçi uygulamaların artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

