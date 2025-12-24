6 Şubat depremlerinin ardından altyapı yenileme çalışmalarının tamamlandığı Sümerevler Mahallesi'nde, Adıyaman Belediyesi ekipleri tarafından asfalt serim çalışmaları devam ediyor. Altyapı imalatları tamamlanan cadde ve sokaklarda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sahaya girerek yolları kalıcı ve konforlu hale getiriyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında uzun süredir bakım bekleyen yollar yenilenirken, mahallede ulaşım daha güvenli ve rahat bir hale geliyor.

Ekipler Sahada, Çalışmalar Etap Etap İlerliyor

Sümerevler Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, sahada yoğun bir mesai yürütüldüğünü belirterek, 'Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Sümerevler Mahallemizde planlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda 1719. Sokak ile Abuzer Yıldırım İlkokulu çevresinde asfalt serim çalışmalarımız devam ediyor. Hafta sonuna kadar Diş Hastanesi'ni Eski Besni Caddesi'ne bağlayan ana arter ile birlikte bölgenin tamamında asfalt serimini tamamlamayı hedefliyoruz' dedi.

Bu etabın tamamlanmasının ardından Yeni Mahalle ve diğer mahallelerde de asfalt çalışmalarına geçileceğini belirten Başkan Tutdere, hava koşullarının elverdiği sürece asfalt serim çalışmalarının kesintisiz devam edeceğini vurguladı. Başkan Tutdere, yapılan çalışmaların mahalleye, kente ve vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak : PERRE