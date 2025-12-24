Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, 2026 yılı için açıklanan 28 bin 75 TL'lik asgari ücrete ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, belirlenen rakamın mevcut ekonomik koşullarla bağdaşmadığını ve çalışanları açlık sınırının altına ittiğini söyledi.

Asgari Ücret Açlık Sınırının Altında Kaldı

Kasım 2025 verilerine dikkat çeken Alsan, açlık sınırının 29 bin 828 TL, yoksulluk sınırının ise 97 bin 159 TL olarak açıklandığını hatırlattı. Açıklanan asgari ücretin bu rakamların gerisinde kaldığını belirten Alsan, 'Bugün açıklanan asgari ücret, bir hanenin yalnızca temel gıda ihtiyacını bile karşılamaktan uzaktır' ifadelerini kullandı.

'Bu Rakam Ekonomik Gerçeklerle Bağdaşmıyor'

Belirlenen ücretin ekonomik gerçeklerle örtüşmediğini ifade eden Alsan, asgari ücretin insan onuruna yakışır bir yaşamın asgari şartı olması gerektiğini vurguladı. Alsan, 'Asgari ücret bir lütuf değildir. Emekçinin alın terinin karşılığıdır. Ancak açıklanan bu rakam, emeği korumaktan uzak ve yoksulluğu kalıcı hâle getiren bir anlayışın ürünüdür' değerlendirmesinde bulundu.

Asgari ücretle çalışan milyonlarca kişinin geçim mücadelesi verdiğini belirten Alsan, mevcut tablonun çalışanı korumadığını söyledi. Alsan, 'Bugün çalışanlar, resmî rakamlarla açlığa mahkûm edilmektedir. Bu durum ne adalet duygusuyla ne de sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmaktadır' ifadelerini kullandı.

Enflasyon Karşısında Emek Eriyor

Yüksek enflasyonun alım gücünü her geçen gün daha da düşürdüğünü kaydeden Alsan, artan kira, gıda ve temel ihtiyaç maliyetlerinin çalışanlar üzerindeki yükü ağırlaştırdığını dile getirdi. Alsan, 'Geçim yükü sistemli biçimde dar gelirli vatandaşların omuzlarına yüklenmektedir. Emek, enflasyon karşısında her geçen gün daha fazla erimektedir' ifadelerine yer verdi.

Anahtar Parti'den Net Talep

Anahtar Parti olarak emeğin değersizleştirilmesine karşı olduklarını vurgulayan Alsan, asgari ücretin açlık sınırının üzerinde, gerçek yaşam koşullarını esas alan bir seviyeye çıkarılması gerektiğini belirtti. Alsan, 'Çalışanın insanca yaşayabileceği bir ücret seviyesi sağlanmadan toplumsal refahtan söz edilemez' dedi.

'Raakamalrı Değil, İnsanı Merkeze Alan Ekonomi'

Yetkililere çağrıda bulunan Alsan, ekonomik politikaların insanı merkeze alması gerektiğini ifade ederek, 'Rakamları değil, insanı merkeze alan bir ekonomi anlayışı hayata geçirilmelidir. Çalışanın alın teri üzerinden tasarruf yapılmaz. Kalıcı refah, emekçinin hakkı korunarak büyür' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE