Adıyaman İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman'ın başkanlığında, il genelindeki birim amirlerinin katılımıyla Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, 2025 yılı boyunca emniyet teşkilatı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirilirken, sunulan hizmetlerin etkinliği ve verimliliği ele alındı. Ayrıca yaklaşan yılbaşı öncesinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla alınacak güvenlik tedbirleri detaylı şekilde görüşüldü.

Emniyet birimleri arasındaki koordinasyonun artırılması, sahada alınacak önlemler ve kamu düzeninin korunmasına yönelik planlamaların da ele alındığı toplantıda, çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Nazman, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için görev ve sorumluluk bilinciyle çalışmalarına aralıksız devam edeceğini ifade etti.

Kaynak : PERRE