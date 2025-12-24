Çocuklar Gülsün Diye Derneği tarafından Adıyaman'da yapımı tamamlanan 3'üncü anaokulunun açılış töreni, 25 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek. Eğitime katkı sunmayı amaçlayan proje kapsamında inşa edilen anaokulunun açılışı, saat 11.30'da Mimarsinan Mahallesi 1124 Sokak'ta, Menderes Ortaokulu bahçesinde düzenlenecek törenle yapılacak.

Adıyaman Belediyesi, Çocuklar Gülsün Diye Derneği tarafından Adıyaman'da yapımı tamamlanan 3'üncü anaokulunun açılış töreni için davette bulundu.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği, daha önce de Adıyaman'da hayata geçirdiği anaokullarıyla okul öncesi eğitime destek vermeyi sürdürüyor.

