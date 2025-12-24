Okul müdürü Ender Kara'nın geçtiğimiz hafta okula elektrikli bisikletle gelen öğrenci M.K.'yı uyardığı, bu uyarının ardından dün sabah öğrencinin okula tüfekle geldiği öğrenildi. Okul bahçesinde öğrencileri karşılayan Kara'ya ateş eden M.K., olay sonrası jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Ağır yaralanan Kara, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

'Bu Bir Manşet Değil, Bir İmdat Çığlığıdır'

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında M.K. ile babası Y.K. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğul tutuklanırken, yaşanan olayın ardından Adıyaman İl ve İlçeleri Eğitim Vakfı tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, olayın sıradan bir adli vaka olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekilerek, 'Bu bir manşet değil, bir imdat çığlığıdır' ifadelerinin kullanıldı.

'Çocukların Kalem Tutan Elleri Şiddete Yönelememeli'

Adıyaman İl ve İlçeleri Eğitim Vakfı tarafından yapılan açıklamada, çocukların kalem tutan ellerinin asla şiddete yönelmemesi için mücadeleye devam edecekleri vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

'Gördüğünüz şey sadece bir asayiş haberi değil; bir çocuğun ruhuna dokunamayışımızın, bir evladımızı öfkenin karanlığına kaptırışımızın belgesidir. Eğitim Vakfı olarak soruyoruz: 12 yaşındaki bir çocuğun kalbine, okul müdürünü hedef alacak kadar büyük bir nefret nasıl sığdı? Biz nerede eksik kaldık?

Öğrencilerimize Ders Niteliğinde:

Gerçek Başarı: Matematik formüllerini ezberlemek değil, bir canın kıymetini bilmektir.

Gerçek Güç: Birini devirmek değil, düştüğünde elinden tutup kaldırmaktır.

Gerçek Kahramanlık: Öfkenin esiri olmak değil, aklın ve vicdanın efendisi olmaktır.

Anne, Baba ve Eğitimcilere Notumuz:

Biz çocuklarımıza sadece 'kazanmayı' öğrettik; kaybetmeyi, sabretmeyi ve en önemlisi 'saygı duymayı' öğretmeyi unuttuk.

Diplomalar duvara asılır ama ahlak insanın üzerine giyilir. Üzerinde ahlak olmayan bir dahi, toplum için en büyük tehlikedir.

Ankara Adıyaman İl ve İlçe Eğitim Vakfı olarak; kalem tutan ellerin asla titrememesi, o ellerin sadece ilim ve sevgiyle kenetlenmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Geleceğimizi şiddete teslim etmeyeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki; 'Kalbi eğitilmemiş birinin eğitimi, eğitim değildir.'

Kaynak : PERRE