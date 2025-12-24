Adıyaman Belediyesi Fen İşleri ve Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarla, yıllar içinde ekonomik ömrünü tamamlayan ve arızalara neden olan altyapı hatları yenilenerek daha sağlıklı, güvenli ve uzun ömürlü sistemler oluşturulması hedefleniyor.

Çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, altyapının şehirlerin görünmeyen ancak en hayati unsurlarından biri olduğunu belirtti. Tutdere, 'Şehrimizin görünmeyen can damarlarını yeniliyor, Adıyaman'ı geleceğe hazırlıyoruz. Kanalizasyon ve içme suyu hatlarında gerçekleştirdiğimiz yenileme çalışmalarıyla hem çevre sağlığını koruyor hem de vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Başkan Tutdere, altyapı yatırımlarının günlük yaşamda doğrudan fark edilmese de uzun vadede büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, çalışmaların plan ve program dâhilinde sürdürüldüğünü, mümkün olan en kısa sürede tamamlanarak yolların eski hâline getirileceğini kaydetti. Çalışmalar süresince gösterilen sabır ve anlayış için vatandaşlara teşekkür eden Tutdere, Adıyaman genelinde altyapı yenileme çalışmalarının farklı mahallelerde de devam edeceğini bildirdi.

Belediye yetkilileri ise, yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgelerde su kayıplarının ve arızaların önemli ölçüde azalacağını, daha sağlıklı ve kesintisiz hizmet sunulacağını ifade etti.

