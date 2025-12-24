Adıyaman genelinde yaşanılan depremler sonrası yapımlarına başlanan deprem konutları, yerinde dönüşümler ve köy evlerinde çalışmalar devam ediyor. Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Dumlu, Alidam ve Kavaklı köylerinde depremzede vatandaşlar için yapımı devam eden köy evlerini ve altyapı-üstyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmaları değerlendirdi.

Ziyaret sırasında vatandaşların taleplerini de dinleyen Kaymakam Soysal, sürecin en hızlı ve verimli şekilde tamamlanması için yetkililere gerekli talimatları verdi.

Kaynak : PERRE