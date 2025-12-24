6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'da vatandaşlar için oluşturulan geçici yaşam alanları deprem konutlarının ve yerinde dönüşüm evlerinin tamamlanmasıyla birlikte boşaltılmaya devam ediyor. Daha önce boşaltılan ve kaldırma işlemleri tamamlanan K-8 ve K-15 konteyner kentlerinin ardından, 6 Şubat depremlerinin sembol alanlarından biri olan K-1 konteyner kentinde vatandaşların kalıcı konutlarına yerleşmeleriyle birlikte tamamen boşaltılarak söküm ve kaldırma çalışmalarına başlandı.

Adıyaman Valisi Osman Varol Altınşehir Mahallesindeki K-1 Konteyner Kentte devam eden söküm ve kaldırma çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Sahada yürütülen çalışmaları yerinde takip eden Vali Osman Varol, AFAD yetkililerinden bilgi alarak sürecin düzenli, hızlı ve sorunsuz şekilde tamamlanması için yapılan çalışmaları inceledi.

Kaynak : PERRE