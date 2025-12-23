2026 yılı asgari ücreti net 28 bin 75 TL olarak belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü ve son toplantısının ardından yaptığı açıklamada, yeni asgari ücrette artış oranının yüzde 27 olduğunu duyurdu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 12 Aralık'ta, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta gerçekleştirmişti. Yapılan değerlendirmelerin ardından üçüncü ve son toplantıda karar alındı.

Bakan Işıkhan, çalışanların refahını artırmayı ve alım gücünü korumayı hedeflediklerini belirterek, belirlenen yeni asgari ücretin 2026 yılı boyunca geçerli olacağını ifade etti. Açıklanan rakamla birlikte asgari ücret, önceki yıla göre yüzde 27 oranında artış göstermiş oldu.

Yeni asgari ücretin, ekonomik dengeler ve enflasyonla mücadele süreci gözetilerek belirlendiği vurgulanırken, uygulamanın 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe gireceği bildirildi.

Enflasyonun Altında Kaldı

TÜİK 2024 yıl sonunda enflasyonu yüzde 44.38 açıklamış ancak asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapılmıştı. Son açıklanan enflasyon verisinde ise kurum oluşan enflasyonu yüzde 31.07 olarak paylaşmıştı. Ancak 2026 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak asgari ücret yüzde 27 oranında artırılarak 28 bin 75 lira oldu.

