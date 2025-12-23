Adıyaman Belediyesi personeline yönelik olarak iş hukuku kapsamında hizmet içi eğitim semineri düzenlendi. Eğitmen Av. Sanem Küçükarzuman tarafından verilen eğitimde, belediye ve iştiraklerinde görev yapan personelin hak ve yükümlülükleri güncel mevzuat ve yargı içtihatları çerçevesinde ele alındı.

Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen seminere, belediyenin birim müdürleri ile çok sayıda personel katılım sağladı.

İş Hukukuna İlişkin Güncel Düzenlemeler Değerlendirildi

Eğitim programı kapsamında; iş hukuku mevzuatındaki güncel düzenlemeler, çalışan-işveren ilişkilerinde dikkat edilmesi gereken temel ilkeler, doğru uygulamaların kurumsal işleyişe etkisi ve hukuki risklerin önlenmesine yönelik süreçler değerlendirildi. Teorik bilgilerin uygulamaya dönük örneklerle desteklendiği seminerde, çalışan memnuniyetinin artırılması ve hizmet kalitesinin güçlendirilmesine katkı sunacak başlıklar üzerinde duruldu.

Kaynak : PERRE