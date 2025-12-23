Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolsüz geçitten geçmek isteyen traktöre yük treninin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gölbaşı ilçesine bağlı Karaburun köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kontrolsüz hemzemin geçitten geçmeye çalışan M.S. idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktöre, seyir halindeki yük treni çarptı. Çarpışmanın etkisiyle traktör savrulurken, sürücü M.S. yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı traktör sürücüsü, daha sonra Adıyaman Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, tren seferleri bir süre kontrollü şekilde sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, olayın kontrolsüz geçitte meydana gelmesi nedeniyle soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Yetkililer, hemzemin ve kontrolsüz geçitlerde sürücülerin daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak : PERRE