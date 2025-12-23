Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, eski uzman çavuşların memuriyete geçirilmesine yönelik yaptığı açıklamaların ardından Atanamayan Uzmanlar Derneği tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, sürecin kısa sürede somut adımlarla hayata geçirilmesi beklentisi dile getirildi.

Atanamayan Uzmanlar Derneği Genel Başkanı Mustafa Gündeşli, açıklamasında, eski uzman çavuşların kamusal istihdama geçişine ilişkin beklentilerin uzun süredir devam ettiğini belirtti. Gündeşli, 'Vatanın farklı bölgelerinde görev yapmış eski uzman çavuşların kamu görevlerine geçişine yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesini bekliyoruz' ifadelerini kullandı.

Gündeşli, düzenlemenin yalnızca eski uzman çavuşları değil, ailelerini de ilgilendirdiği belirtilerek, sürecin daha fazla uzatılmaması gerektiği vurguladı.

Gündeşli, sürecin takip edileceğini ve konuya ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

