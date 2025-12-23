Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Güzelçay Köyü'nde yaşayan ve 105 yaşında olduğu belirtilen Hanım Orman, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AK Parti) üye olarak Türkiye'nin en yaşlı AK Parti üyesi oldu. Asırlık ömrüyle Osmanlı Devleti'nin son dönemine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bugüne kadar geçen sürece tanıklık eden Hanım Orman'ın üyeliği, ilçede ve çevre köylerde ilgi ve takdirle karşılandı.

Hayatı boyunca birçok farklı döneme ve zorlu sürece şahitlik ettiğini ifade eden Hanım Orman, AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu sevgi ve güveni dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin son yıllarda önemli bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğini belirten Orman, özellikle ekonomi, sağlık ve sosyal hizmetler alanında yapılan yatırımların vatandaşların hayatını kolaylaştırdığını söyledi. Orman, geçmiş dönemlerle kıyaslandığında bugün sunulan hizmetlerin çok daha güçlü ve yaygın olduğunu vurguladı.

AK Parti Kahta İlçe Başkanlığı tarafından sürdürülen üye kayıt çalışmaları kapsamında, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ile AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gafar Çelebi, Hanım Orman'ı evinde ziyaret etti. Ziyarette Başkan Hallaç ve Başkan Çelebi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek Hanım Orman'ın ellerini öptü.

Ziyaret sırasında hayır duası alınan Hanım Orman'ın AK Parti üyeliği resmi olarak gerçekleştirildi. Böylece Hanım Orman, Türkiye genelinde AK Parti'nin en yaşlı üyesi olarak kayıtlara geçti.

Yetkililer, Hanım Orman'ın üyeliğinin hem vefa hem de siyasi katılım açısından anlamlı olduğunu belirterek, bu buluşmanın Kahta'da ve Adıyaman genelinde memnuniyetle karşılandığını ifade etti.

