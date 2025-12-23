Bunlar da ilginizi çekebilir

Karadağ, geçtiğimiz ekim ayında Podgoritsa'da yaşanan olayların ardından Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını hayata geçirmiş, bu durum seyahat planlamalarında aksamalara yol açmıştı. Alınan yeni kararla birlikte söz konusu uygulama sona erdirilmiş oldu.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Karadağ makamları Türk vatandaşlarının turistik ve kısa süreli seyahatlerinde vizesiz olarak ülkeye girişlerine yeniden izin verecek. Söz konusu kararın bu hafta içerisinde resmen yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı, Karadağ'ın Türk vatandaşlarının ülkeye girişlerinde uygulanan vize prosedürlerini güncellediğini ve vizesiz seyahat uygulamasının yeniden devreye alındığını duyurdu.

