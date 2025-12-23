Dışişleri Bakanlığı, Karadağ'ın Türk vatandaşlarının ülkeye girişlerinde uygulanan vize prosedürlerini güncellediğini ve vizesiz seyahat uygulamasının yeniden devreye alındığını duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Karadağ makamları Türk vatandaşlarının turistik ve kısa süreli seyahatlerinde vizesiz olarak ülkeye girişlerine yeniden izin verecek. Söz konusu kararın bu hafta içerisinde resmen yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Kararla birlikte Türk vatandaşları, Karadağ'a gerçekleştirecekleri kısa süreli ziyaretlerde yeniden vize muafiyetinden yararlanabilecek.
Karadağ, geçtiğimiz ekim ayında Podgoritsa'da yaşanan olayların ardından Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını hayata geçirmiş, bu durum seyahat planlamalarında aksamalara yol açmıştı. Alınan yeni kararla birlikte söz konusu uygulama sona erdirilmiş oldu.
Kaynak : PERRE