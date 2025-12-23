Adıyaman İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, Emniyet Teşkilatı bünyesinde görev yapan personelle birebir görüşmeler gerçekleştirmeye devam ediyor. Personelin talebi olmadan yapılan görüşmelerde; çalışma koşulları, hizmet süreçleri, kurumsal ihtiyaçlar ve personel memnuniyeti gibi başlıklar ele alındı.

İl Emniyet Müdürü Nazman görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, 'Personellerimizin talebi olmadan gerçekleştirilen görüşmelerde çalışma koşullarından, hizmet süreçlerine, kurumsal ihtiyaçlardan, personel memnuniyetine kadar tüm başlıklar doğrudan değerlendirildi. Her personelimizin görüşünün değerli olduğu, öneri ve değerlendirmelerinin karar süreçlerine katkı sağladığı personel görüşmeleri; personelimizin teşkilatına olan aidiyet duygusunu artırmak, güçlü iletişim modelimiz ve insan odaklı çalışma prensibimizin somut bir yansımasıdır' dedi.

Kaynak : PERRE