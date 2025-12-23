Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, kendilerine uygun iş arayan vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşları tek tek dinleyen Vali Varol, istihdamın artırılması amacıyla iş arayanların İŞKUR aracılığıyla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki sanayi tesisleri ile özel sektördeki diğer çalışma alanlarına yönlendirilmesi konusunda gerekli talimatları verdi.

Vali Varol, Valilik olarak vatandaşların işsizlik sorunlarının çözümüne katkı sunmak, istihdamı artırmak ve toplumsal huzuru güçlendirmek amacıyla yoğun gayret gösterdiklerini ifade etti.

Kaynak : PERRE