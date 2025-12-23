Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Merkezi, 23 Aralık 1930'da Menemen'de yaşanan gerici ayaklanmanın yıl dönümü dolayısıyla 'Derviş Mehmetler değil, Kubilaylar kazanacak' başlıklı bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada, Menemen Olayı'nın genç Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik dinci ve emperyalizm güdümlü bir isyan olduğu belirtilerek, Nakşibendi tarikatı mensubu Derviş Mehmet ve beraberindeki grubun Atatürk Cumhuriyeti'ne karşı ayaklandığı anımsatıldı.

'Cumhuriyet Tarihi'nin Kara Günü'

Ayaklanma sırasında Öğretmen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ile Bekçiler Şevki ve Hasan Bey'in hunharca katledildiği vurgulanan açıklamada, Kubilay'ın şehadetinin Cumhuriyet tarihine kara bir leke olarak geçtiği ifade edildi.

ADD açıklamasında, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kubilay'ın şehadeti sonrası orduya gönderdiği taziye mesajına da yer verilerek, Kubilay'ın temiz kanıyla Cumhuriyetin hayatiyetinin tazelendiğine dikkat çekildi.

Şair Attila İlhan'ın Mustafa Kemal Atatürk'e seslenen dizelerine yer verilen açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

'Nasıl böyle varıp geldin? Hoşgeldin

Çıngı kaymış yalazlanmış gözlerin

Şol yüzünde güneş südü sıcaklık

Ellerinden öperim Mustafa Kemal

Senin dalın yaprağın biz senin fidanların

Biz bunları yapmadık

Sen elbette bilirsin

Bilirsin Mustafa Kemal

Elsiz ayaksız bir yeşil yılan

Yaptıklarını yıkıyorlar Mustafa Kemal

Hani bir vakitler Kubilay'ı kestiler

Çün buyurdun kesenleri astılar

Sen uyudun asılanlar dirildi

Mustafa'm Mustafa Kemal'im...'

Böyle sesleniyordu yıllar sonra Attila İlhan Gazi Paşa'ya, 'Sen uyudun asılanlar dirildi...'

Genç Türkiye Cumhuriyeti, Şubat-Nisan 1925 Şeyh Sait İsyanı ve 14 Haziran 1926 İzmir Suikast girişiminin ardından 1930 yılının 23 Aralık günü, batı emperyalizmi uşağı şeyh bozuntusu Nakşibendi Esat yobazının kışkırttığı bir diğer dinci isyan ihanetiyle daha sınandı.

Derviş Mehmet adlı alçak ve beraberindeki güruh, ellerinde yeşil paçavralar, dillerinde 'Din elden gidiyor' safsatası, henüz 8 yıl önce ırz ve namuslarını Yunan tasallutundan kurtaran Atatürk Cumhuriyeti'ne karşı Menemen'de ayaklandılar. Kendilerini uyarıp dağılmalarını isteyen

Öğretmen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ile Bekçiler Şevki ve Hasan Beyleri şehit ettiler. Öylesine azmış, insanlıktan çıkmışlardı ki, Kubilay'ın bağ bıçağı ile gövdesinden ayırdıkları kanlı başını bir sopanın ucuna geçirerek küfür kıyamet sokak sokak dolaştırdılar.

Menemen halkından bazı kendini bilmezlerin de asileri desteklediğini öğrendiğinde 'Menemen'i yakın!' dediği bilinen Büyük Atatürk, Orduya gönderdiği taziye mesajında da 'Büyük ordunun kahraman, genç zabiti ve mefkureci muallim heyetinin kıymetli uzvu Kubilay Bey, temiz kanı ile Cumhuriyetin hayatiyetini tazelemiş ve kuvvetlendirmiş olacaktır.' diyerek Laik Cumhuriyetin ve Aydınlanma Devrimlerinin sonsuza dek korunacağına olan inancını vurgulamıştır.

Ayaklanma hızla bastırıldı ve aşağılık hainler Kubilay'ın başını gövdesinden ayırdıkları yerde kurulan darağaçlarında hak ettikleri biçimde cezalandırıldılar.

Türk Ulusu, Milli Mücadele döneminde de, Cumhuriyetin ilanında da, Aydınlanma Devrimleri sürecinde de, çok partili döneme geçildikten sonra da ve nihayet 15 Temmuz 2016'da da Batı Emperyalizmi güdümlü bu Dinci Karşı Devrim kalkışmalarıyla hep karşılaştı. Bugün de Laik Cumhuriyetimize ve Üniter Ulus Devletimize yönelik dış destekli saldırıların sürdüğü ortada. Emperyalistler ve işbirlikçileri hiçbir zaman başaramadılar, asla başaramayacaklar.

Atatürkçü Düşünce Derneği; Türk İstiklâlini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmenin mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli olduğu bilinciyle Atatürk'ün gösterdiği ve Kubilay'ın temiz kanı ile çizdiği yolda yürümeye, Karşı Devrim ihanetine geçit vermemeye kararlıdır.

Menemen şehitlerimizi minnetle yad ediyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhları şad olsun!'

Kaynak : PERRE