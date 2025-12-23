İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Kudüs'te Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ve GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile gerçekleştirilen üçlü zirve sonrası Doğu Akdeniz'de güvenlik ve savunma işbirliğini derinleştireceklerini açıkladı.

Netanyahu, yaptığı açıklamada, 'Üçlü yapı herhangi bir ülkeyi hedef almıyor. Ancak bölgedeki askeri tabloyu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu işbirliği, taraflar arasında karşılıklı destek taahhüdü çerçevesinde güvenlik ve savunmayı güçlendirmeyi amaçlıyor' dedi. Zirvede, özellikle Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı kapsayan NATO benzeri bir ortak müdahale ve savunma mekanizmasının ele alındığı belirtildi. Netanyahu, 'Taraflardan birine yönelik herhangi bir saldırı, tüm taraflara yapılmış sayılacak ve gerektiğinde askeri güç kullanımı gündeme gelebilecek' ifadelerini kullandı.

Başbakan, üçlü işbirliğinin amacının sadece savunma olduğunu vurgularken, 'İsrail, Yunanistan ve GKRY arasında güçlendirilmiş bir güvenlik koordinasyonu oluşturuyoruz. Bu yapı, tarafların herhangi bir tehdide karşı ortak hareket etmesini sağlayacak ve bölgesel istikrarı destekleyecek' ifadelerini kullandı. Netanyahu, ayrıca Doğu Akdeniz'de artan güvenlik risklerinin, özellikle terör, bölgesel çatışmalar ve deniz yollarının korunması gibi konularda ortak strateji geliştirmeyi gerekli kıldığını kaydetti.

Zirve kapsamında üç ülke arasında askeri işbirliğinin yanı sıra istihbarat paylaşımı, ortak tatbikatlar ve silah sistemlerinin entegrasyonu gibi adımların da değerlendirildiği belirtildi. Netanyahu, 'Bu işbirliği ile bölgede güvenlik ve savunmayı güçlendirirken, taraflar arasında dayanışmayı artırıyoruz. Hedefimiz, herhangi bir tehdide karşı hızlı ve koordineli bir şekilde yanıt verebilmek' ifadelerine yer verdi.

Başbakan, açıklamasının devamında, üçlü işbirliğinin bölgesel istikrar için kritik önem taşıdığını ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki artan etkisinin bu adımı gerekli kıldığını belirtti. Netanyahu, 'Bu yapı, sadece askeri değil, aynı zamanda diplomatik bir güvenlik çerçevesi de sunuyor. Ortak müdahale mekanizması ile taraflar arasında güvenlik koordinasyonu güçlendirilecek ve karşılıklı destek sağlanacak' ifadelerini kullandı.

Zirve, İsrail, Yunanistan ve GKRY arasında Doğu Akdeniz'de artan jeopolitik ve askeri riskler karşısında ortak bir güvenlik kalkanı oluşturma girişimi olarak değerlendiriliyor. Netanyahu'nun açıklamaları, bölgedeki güç dengeleri ve Türkiye'nin etkisi karşısında alınan önlemler hakkında önemli ipuçları verdi.

Kaynak : PERRE