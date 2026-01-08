Toplantıya, Adıyaman merkez ve ilçelerde görev yapan başhekimler ile sağlık yöneticileri katıldı.

Toplantıda, 2025 yılında Adıyaman’ın sağlık altyapısında hayata geçirilen projeler ve yapılan yatırımlar ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Bunun yanı sıra 2026 yılı için planlanan yeni projeler, yatırımlar ve hedefler aktarıldı.

Katılımcılar, kentte sağlık hizmetlerinin daha etkin ve kaliteli bir şekilde sunulabilmesi için yapılacak çalışmalar üzerinde fikir alışverişinde bulundu. Özellikle sağlık tesislerinin güçlendirilmesi, yeni yatırımların hızlandırılması ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik stratejiler açıklandı.

Toplantı, Adıyaman’ın sağlık alanındaki mevcut durumunun kapsamlı bir şekilde analiz edilmesi ve geleceğe yönelik yol haritasının belirlenmesi açısından önemli bir adım oldu.

“Sağlıkta Güçlü Altyapı, Güvenli Gelecek”

Toplantı sonunda değerlendirmede bulunan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik şunları söyledi:

“Adıyaman’da sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. 2025 yılında hayata geçirilen projelerle önemli bir mesafe kat ettik. 2026 yılında ise yeni yatırımlar ve projelerle sağlık altyapımızı daha da güçlendirerek vatandaşlarımıza daha etkin ve güvenli hizmet sunmayı hedefliyoruz.”