Eğitim-İş tarafından yapılan açıklamada, erişim engelinin Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği kararı doğrultusunda hayata geçirildiği, ancak kararın içeriği, kapsamı ve hukuki gerekçesinin sendikaya resmî olarak tebliğ edilmediği belirtildi. Erişim engeli gelişmesi üzerine, sendika tarafından X platformu üzerinde yeni bir resmi hesap açıldı. Açılan @egitimisorg hesabı kısa sürede sendika üyelerince takibe alındı.

Sendikadan Tepki: 'Hukuki Değil, Siyasal Bir Tercih'

Erişim engeline ilişkin değerlendirmede bulunan Eğitim-İş, söz konusu uygulamanın hukuki değil, siyasal bir tercih olduğunu savundu. Açıklamada, kamuoyunun ortak hafızasında yer alan tarihsel bir anmanın suç unsuru olarak değerlendirilmesinin kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Sendika açıklamasında, kararın ifade özgürlüğüne ve sendikal faaliyete açık bir müdahale niteliği taşıdığı vurgulanarak, şu görüşlere yer verildi:

'Bu engelleme; sendikamızın eğitimin piyasalaştırılmasına, liyakatsizliğe, gericiliğe ve emeğin değersizleştirilmesine karşı yürüttüğü mücadelenin hedef alındığını göstermektedir. Alınan karar, sendikal ifade alanına yönelik doğrudan bir müdahaledir.'

'Sendikal Faaliyet Susturulamaz'

Eğitim-İş, açıklamasında laik, bilimsel ve kamusal eğitim anlayışını savunduklarını belirterek, Cumhuriyet değerlerine ve tam bağımsızlık ilkesine bağlılıklarının tarihsel bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti. Açıklamada, 'Sendikal mücadele susturulamaz, eğitim emekçilerinin sesi engellenemez' ifadeleri kullanıldı.

Sendika yetkilileri, erişim engelinin yalnızca Eğitim-İş'e değil, tüm sendikal harekete ve demokratik kamuoyuna yönelik bir mesaj niteliği taşıdığını savunarak, hukuki ve demokratik mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.

Eğitim-İş'in X hesabına yönelik erişim engeline ilişkin süreçle ilgili hukuki girişimlerin devam ettiği bildirildi. Sendika erişim engeli getirilen @egitimis hesabının yerine @egitimisorg hesabını açtı.

ANKARA (PERRE) - (Sibel TURAN)

Kaynak : PERRE