Bölgedeki kurak hava koşulları nedeniyle sıcak havanın etkilerinin daha yoğun hissedildiğini belirten Prof. Dr. Mehmet Şirik, özellikle risk grubunda bulunan bireyler için hayati tavsiyelerde bulundu.

Sıcak çarpmasının yüksek ateş, baş ağrısı, sersemlik, bilinç kaybı, bulantı, kusma, hızlı kalp atışı ve nefes darlığı gibi ciddi belirtilerle kendini gösterebileceğini ifade eden Prof. Dr. Mehmet Şirik, bu tür durumlarda derhal sağlık yardımı alınması gerektiğini vurguladı.

“10.00–16.00 Arası Dışarıya Çıkmayın”

Sıcak havadan korunmak adına vatandaşlara önemli önerilerde bulunan Prof. Dr. Mehmet Şirik, mümkün olduğunca 10.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarıya çıkılmaması gerektiğini söyleyerek, zorunlu durumlarda geniş kenarlı şapka, UV korumalı güneş gözlüğü ve güneş koruyucu kremlerle korunmanın önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Mehmet Şirik, ayrıca açık renkli ve bol kıyafetlerin tercih edilmesi, günlük su tüketiminin 2,5–3 litreye çıkarılması, kafeinli içeceklerin ve tuzlu, yağlı gıdaların sınırlandırılması önerildi.

“Akrep ve Yılan Isırıklarına Karşı Dikkatli Olunmalı”

Yaz aylarında artış gösteren akrep ve yılan ısırmalarına karşı da vatandaşları uyaran Prof. Dr. Mehmet Şirik, özellikle kaya, oyuk ve yuvalardan uzak durulması gerektiğini belirtti. Kamp, piknik ve tarla gibi açık alanlarda dikkatli olunmasını isteyen Prof. Dr. Mehmet Şirik, kapı ve pencerelerin açık bırakılmaması, doğa yürüyüşlerinde kapalı ayakkabı giyilmesi ve korunmasız alanlarda uyunmaması gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Mehmet Şirik, ısırık vakalarında görülebilecek semptomlar arasında ağrı, ödem, kızarıklık, morarma, titreme, karıncalanma, kusma, ishal, şok, kanama, kalp ritim bozukluğu ve solunum düzensizliklerinin yer aldığı kaydedildi.

Isırık durumlarında ilk yardım konusunda da bilgi veren Prof. Dr. Mehmet Şirik, ısırılan bölgedeki takıların hemen çıkarılması, yaranın su ile yıkanıp soğuk uygulama yapılması gerektiğini; yaranın emilmemesi gerektiğini vurguladı. Vatandaşlara, zaman kaybetmeden 112 Acil Yardım Servisi'ne başvurmaları ya da en yakın sağlık kuruluşuna ulaşmaları çağrısında bulundu.

Kaynak : PHA