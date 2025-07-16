Avrupa ve Türkiye Board Sertifikalı Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında, hasta güvenliğini, etik değerleri ve klinik mükemmeliyeti temel alan Dr. Mehmet Fatih Okyay, on iki yılı aşkın mesleki tecrübesiyle uluslararası düzeyde tanınan bir otoritedir. Hem Avrupa Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurulu (FEBOPRAS) hem de Türk Plastik Cerrahi Kurulu tarafından sertifikalandırılmış olan Dr. Okyay, Antalya merkezli kliniği Dr. MFO Clinic'te, dünyanın dört bir yanından gelen hastalara en güncel ve kanıta dayalı cerrahi çözümleri sunmaktadır.

Klinik Felsefesi: +12 Yıllık Bir Tecrübe ile Bireyselleştirilmiş Tedavi ve Cerrahi Mükemmeliyet

Dr. Okyay'ın klinik yaklaşımının temelinde, her hastanın anatomik yapısının, estetik hedeflerinin ve kişisel beklentilerinin derinlemesine analiz edildiği bütüncül bir felsefe yatar. Standart prosedürler yerine, her birey için özel olarak tasarlanmış, fonksiyonelliği ve estetiği birleştiren tedavi planları oluşturulur. Bu süreç, ilk konsültasyondan başlayarak operasyon sonrası uzun dönemli takibe kadar uzanan, şeffaf ve hasta odaklı bir iletişimi zorunlu kılar. Kliniğin misyonu, en ileri teknolojiyi ve cerrahi teknikleri kullanarak, öngörülebilir, doğal ve tatmin edici sonuçlar elde etmektir.

İleri Uzmanlık Alanı: Yüz Feminizasyon Cerrahisi (YFC)

Dr. Okyay, özellikle karmaşık ve çok aşamalı prosedürler gerektiren Yüz Feminizasyon Cerrahisi (YFC) alanındaki uzmanlığıyla öne çıkmaktadır. YFC, bireylerin yüz hatlarını, kimlikleriyle uyumlu feminen özelliklerle yeniden şekillendirmeyi amaçlayan kapsamlı bir cerrahi yaklaşımdır. Dr. Okyay, bu alanda aşağıdaki prosedürleri tekil veya kombine olarak büyük bir yetkinlikle uygulamaktadır:

● Alın Kontürleme ve Kaş Kaldırma: Maskülen bir özellik olan belirgin kaş kemerinin (frontal bossing) cerrahi olarak yeniden şekillendirilmesi ve kaşların daha feminen bir pozisyona getirilmesi.

● Çene ve Mandibula Kontürleme (Jaw Contouring): Geniş ve köşeli çene yapısının, daha dar, oval ve yumuşak hatlara sahip bir forma getirilmesi için kemik üzerinde yapılan yeniden şekillendirme işlemidir.

● Adem Elması Tıraşlaması (Kondrolaringoplasti): Tiroid kıkırdağının belirginliğini azaltarak daha pürüzsüz ve feminen bir boyun profili oluşturmayı hedefler.

● Elmacık Kemiği Büyütme: Yüzün orta bölümüne hacim kazandırarak daha belirgin ve feminen elmacık kemikleri oluşturmak için implant veya yağ enjeksiyonu teknikleri kullanılır.

● Rinoplasti: Burun yapısını yüzün yeni feminen oranlarıyla uyumlu hale getirmek için yeniden şekillendirme işlemidir.

● Dudak Kaldırma ve Dolgunlaştırma: Üst dudak mesafesini kısaltarak ve dudaklara hacim kazandırarak daha genç ve feminen bir ağız çevresi estetiği yaratır.

● Saç Çizgisi İlerletme: Geniş alın görünümünü azaltmak ve yüzü daha oval bir çerçeveye oturtmak amacıyla saç çizgisinin cerrahi olarak öne alınmasıdır.

Uluslararası Hastalar İçin Kapsamlı Hizmet Modeli

Dr. MFO Clinic, medikal turizm kapsamında uluslararası hastalara yönelik tasarlanmış profesyonel ve sorunsuz bir hizmet modeli sunmaktadır. Bu model, hastanın kendi ülkesinden ayrıldığı andan, tedavisini tamamlayıp evine döndüğü ana kadar tüm süreci kapsar:

● Uzaktan Danışmanlık: Hastaların ilk değerlendirmeleri ve tedavi planlamaları, online konsültasyonlar aracılığıyla titizlikle yapılır.

● Kişiye Özel Organizasyon: Deneyimli hasta koordinatörleri, hastaların uçuş, VIP transfer ve konaklama gibi tüm lojistik ihtiyaçlarını organize eder.

● Çok Dilli Destek: Tedavi süreci boyunca hastalar, kendi dillerinde iletişim kurabilecekleri bir ekip tarafından desteklenir.

● Kesintisiz Bakım: Operasyon öncesi hazırlık, cerrahi süreç ve operasyon sonrası takip ve bakım hizmetleri en yüksek standartlarda sunulur.

Dr. Mehmet Fatih Okyay ve ekibi, cerrahi uzmanlığı teknolojik yenilikler ve hasta odaklı bir hizmet anlayışıyla birleştirerek, estetik cerrahide uluslararası bir referans noktası olmayı hedeflemektedir.

https://www.dr-mfo.com