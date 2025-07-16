Kanıta dayalı tıp ilkelerini modern dermatoloji yaklaşımlarıyla birleştiren Uzm. Dr. Ebru Okyay, medikal ve kozmetik dermatoloji alanlarındaki derin uzmanlığını, Antalya'da hizmete sunduğu yeni kliniğinde hastalarıyla buluşturuyor.

ANTALYA – Türkiye'nin sağlık sektörüne nitelikli hekimler kazandıran en prestijli kurumlarından İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olan Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Ebru Okyay, akademik birikimini ve yoğun klinik tecrübesini Antalya'ya taşıyarak özel kliniğini faaliyete geçirmiştir. Dr. Okyay, dermatoloji alanında uluslararası standartlarda, hasta odaklı ve bütüncül bir hizmet misyonuyla hareket etmektedir.

Güçlü Akademik Geçmiş ve Kapsamlı Klinik Deneyim

Uzm. Dr. Ebru Okyay, tıp doktoru eğitimini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tamamladıktan sonra, tıpta uzmanlık eğitimini Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı'nda almıştır. Uzmanlık sonrası kariyerine T.C. Sağlık Bakanlığı'na bağlı, bölgenin en yüksek hasta hacmine sahip merkezlerinden biri olan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam etmiştir. Bu görev süresince, çok sayıda akut, kronik ve nadir görülen dermatolojik vakanın tanı, tedavi ve takibini başarıyla yönetmiş, dermato-cerrahi işlemler ve yatan hasta yönetimi konularında kapsamlı bir yetkinlik kazanmıştır. Kamu hizmetinde edindiği bu değerli deneyimi, butik ve kişiye özel hizmet anlayışıyla birleştirerek kendi kliniğini kurmuştur.

Bütüncül Dermatoloji Yaklaşımı ve Uzmanlık Alanları

Dr. Okyay, cilt sağlığını bir bütün olarak ele alan ve en güncel bilimsel protokolleri uygulayan bir hizmet anlayışını benimsemektedir. Kliniğinde sunduğu hizmetler üç ana başlık altında toplanmaktadır:

● Medikal Dermatoloji: Akne vulgaris, rozasea (gül hastalığı), psoriasis (sedef hastalığı), vitiligo, çeşitli egzama türleri (atopik, kontakt, seboreik dermatit), saç ve saçlı deri hastalıkları, ürtiker ve tırnak rahatsızlıkları gibi toplumda sık görülen dermatolojik problemlerin tanı ve tedavisinde, kişiye özel olarak yapılandırılmış tedavi planları sunmaktadır. Kronik hastalıkların yönetiminde hasta eğitimi ve uzun dönemli takip süreçlerine özel önem vermektedir.

● Kozmetik ve Estetik Dermatoloji: Estetik dermatoloji alanında, minimal invaziv yöntemlerle doğal ve estetik sonuçlar elde etmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda, dinamik kırışıklıkların ve hiperhidroz (aşırı terleme) tedavisinde botulinum toksini uygulamaları; yüz şekillendirme ve hacim restorasyonu için hyalüronik asit bazlı dermal dolgu enjeksiyonları; leke tedavisi, cilt yenileme ve kılcal damar sorunları için ileri teknoloji lazer sistemleri; cildin kendi kendini onarma mekanizmalarını tetikleyen PRP ve mezoterapi uygulamaları ile gençlik aşıları gibi en güncel prosedürleri başarıyla uygulamaktadır.

● Dermato-Cerrahi ve Tanısal Yöntemler: Cilt kanserlerinin erken teşhisinde hayati bir rol oynayan dijital dermoskopi ile ben muayenesi ve tüm vücut haritalama hizmeti sunmaktadır. Şüpheli lezyonların tanısı için punch, insizyonel ve eksizyonel deri biyopsisi gibi tanısal prosedürleri uygulamaktadır. Ayrıca, kriyoterapi (dondurma tedavisi), elektrokoterizasyon (yakma tedavisi) ve çeşitli cilt lezyonlarının cerrahi olarak çıkarılması işlemlerini titizlikle gerçekleştirmektedir.

Hasta Odaklı Hizmet ve Bilimsel Duruş Felsefesi

Uzm. Dr. Ebru Okyay, tedavi başarısının temelinin, hekim ile hasta arasında kurulan güvene dayalı, şeffaf bir iletişimden geçtiğine inanmaktadır. "Misyonumuz, her hastamızın bireysel ihtiyaçlarını ve estetik hedeflerini derinlemesine anlamak, onlara mevcut en güncel ve güvenilir tedavi seçeneklerini sunmak ve tüm süreci birlikte yönetmektir. Tedavi planlarımızı, uluslararası bilimsel literatürün ve kanıta dayalı tıp ilkelerinin rehberliğinde, kişiye özel olarak oluşturuyoruz," diyerek hizmet felsefesini özetlemektedir.

Akademik çalışmalarına da devam eden ve uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayını bulunan Dr. Okyay, mesleki gelişimini Türk Dermatoloji Derneği (TDD) ve Antalya Tabip Odası gibi saygın kurumlara üyeliği ile sürdürmektedir. Uzm. Dr. Ebru Okyay, Antalya'daki kliniğinde danışanlarını kabul etmektedir.

https://drebruokyay.com