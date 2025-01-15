13 yıl süren Suriye iç savaşında 600 binden fazla insan hayatını kaybederken, 13 milyon insan göç etmek zorunda kaldı. 6 milyon insan ülke dışına göç ederken 7 milyon insan ise ülke içerisinde yer değiştirdi. İHH İnsani Yardım Vakfı, iç savaşın başladığı günden bu yana Suriyeli savaş mağdurlarına yönelik yardım çalışmaları yaptı. İHH yaptığı çalışmalar kapsamında 2024 yılı içerisinde bin 194 tır yardım malzemesi gönderdi. Bu yardım malzemeleri 400 bin insana ulaştı. Aralık ayına kadar İdlib ve Halep şehirlerinin kırsalında çalışma yapan İHH, Esed Rejiminin devrilmesi ardından: Şam, Lazkiye, Hama, Humus ve Deyrizor şehirlerinde çalışma yürüttü.

1400 aileye umut şehri

İHH İnsani Yardım Vakfı, Katar Charity Kurumu ile birlikte Suriye’nin Halep şehrinde bin 400 konutluk Umut Şehri inşa edildi. Umut Şehri, Babusselam Mülteci Kampı’nda kalan savaş mağduru bin 400 aile için inşa edildi. Savaş mağduru ailelerin taşınma işlemi devam ediyor.

9 adet mahalleden oluşan şehirde, 1200’ü 50 metrekare ve 200’ü 100 metrekare olmak üzere toplamda 1400 adet konut bulunuyor. Şehirde ayrıca; 1 cami, 1 kız okulu, 1 erkek okulu, 1 anaokulu ve 1 meslek okulu olmak üzere toplam 4 okulun yanı sıra; 1 halk eğitim merkezi, 1 spor kompleksi, 1 klinik, 1 çok amaçlı konferans salonu, idare binası, polis merkezi ve 50 dükkândan müteşekkil bir çarşı yer alıyor.

Depremzede aileler unutulmadı

İHH İnsani Yardım Vakfı, Bosnalı yardım kurumları olan: Islamska Zajednica Bosna Hersek Rijaset ve HO Merhamet MDD ile birlikte Suriye'de deprem zedeler için, 42 konut inşa etti. İdlib şehrinde inşa edile konutlara depremzede 42 aile yerleştirildi.

Konutların yanı sıra İHH, Bosnalı kurumlarla beraber Halep Şehrinde aynı anda 400 kişinin ibadet edebileceği Bosna Şehitleri Cami’si ve toplamda 720 öğrencinin istifade edebileceği 2 okul inşa etti.

İHH Şam ofisi açıldı

İHH İnsani Yardım Vakfı, yardım çalışmalarında daha etkin olabilmek için Suriye’nin başkenti Şam’da ofis açtı. Açılan Şam ofisi sayesinde bölgede yürütülen yardım çalışmalarının daha da genişletilmesi hedefleniyor.

Yapılan faaliyetlerin yanı sıra İHH 2024 yılı içerisinde Suriye’de 40 milyon adet ekmek dağıttı. Ayrıca 29 bin 343 yetim çocuğa düzenli olarak sponsorluk sistemi kapsamında sosyal nakdi destek verildi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye’de yardım çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak : PHA